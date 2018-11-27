Cezaevi Firarisi Yakalandı

27 Kasım 2018 Salı 13:53



27 Kasım 2018 Salı 13:53

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden bir kişi polis ekipleri tarafından Bor ilçesinde yakalandı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında 6 ayrı suçtan aranması bulunan ve Niğde Açık ceza infaz Kurumundan yaklaşık 20 gün önce firar eden E.B. Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan baskınla Bor İlçesinde saklandığı yerde yakalandıBor İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından çıkartıldığı Mahkeme tarafından tekrar tutuklanan E.B. Niğde E Tipi kapalı Ceza evine konuldu. - NİĞDE