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Cezaevi firarisi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:16Cezaevi firarisi yakalandı
'in ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olan H.H'nin Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gideceği bilgisine ulaşan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bağlıca Mahallesi yakınlarında uygulama noktası oluşturdu.
Bölgede yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştiren ekipler, H.H'yi içinde bulunduğu araçta gözaltına aldı.
H.H'nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve kaldığı Gaziantep L Tipi Cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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