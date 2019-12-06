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Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı

Samsun'da yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı. Ordu'da Ceren Özdemir'in açık cezaevinden firar eden zanlı tarafından öldürülmesinin ardından tüm dikkatler yarı açık cezaevlerine çevrildi. Yakalanan şahsın yaralama suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

06.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:37Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı

'da cezaevi firarisi polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Ordu'da Ceren Özdemir'in açık cezaevinden firar eden bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözler yarı açık cezaevlerine çevrilirken Samsun'da da 2 gün önce yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen Y.Y. (20), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, cezaevi firarisi Y.Y.'nin yakalanması için operasyon başlattı. Y.Y.'nin Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde sakladığını tespit eden Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, söz konusu firariyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında yaralama suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin ardından tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Ceren Özdemir, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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