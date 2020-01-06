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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da 'adam öldürmek' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

06.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:56 Cezaevi firarisi yakalandı
'da 'adam öldürmek' suçundan hükümlü bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da adam öldürmek suçundan yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılıp cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde çektikten sonra yarı açık cezaevine nakledilen M.K. (34), cezaevinden firar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan M.K., akşam saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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