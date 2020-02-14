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Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 suçtan hüküm giyen cezaevi firarisi A.S., jandarma tarafından yakalandı.

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:30
Cezaevi firarisi yakalandı
ANTALYA'nın ilçesinde 8 suçtan hüküm giyen cezaevi firarisi A.S., jandarma tarafından yakalandı. A.S. tutuklandı.
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde, İlçe Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli davranışlar sergileyen A.S.'nin kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.S.'nin, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan A.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cezaevi firarisi yakalandı

Manavgat, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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