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Cezaevi firarisi yakalandı

Malatya'da 53 suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32Cezaevi firarisi yakalandı
'da 53 suç kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs, polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince 53 suç kaydı bulunan ve "Bina İçerisinde Muhafaza altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 11 Şubat 2020 tarihinde Ankara Çocuk Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği tespit edilen 17 yaşındaki M.Y. isimli şahsın yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesinde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucu bahse konu şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince saklandığı ikamette operasyonla yakalandı. Cezaevi firarisi de olduğu belirlenen şahsın, yaşının küçük olması nedeniyle gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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