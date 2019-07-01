01.07.2019 11:31
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Cezaevi firarisi yankesicilik yaparken yakalandı

Cezaevi firarisi yankesicilik yaparken yakalandı

YALOVA'da aranan cezaevi firarisi Ekrem K. (40), dolmuşlarda yankesicilik yaparken yakalandı.

YALOVA'da aranan Cezaevi firarisi Ekrem K. (40), dolmuşlarda yankesicilik yaparken yakalandı.
Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, yankesicilik ve Hırsızlık suçlamalarıyla girdiği cezaevinden firar eden Ekrem K., yine aynı yöntemle hırsızlık yaparken yakalandı. Dolmuşların kalabalık olmasından istifade eden zanlının, yaşlılara yer verme bahanesiyle elinde tuttuğu montunu da kullanarak vatandaşların ceplerini boşalttığı ortaya çıktı. Birçok dolmuştan vatandaşların parasını gasp eden adamın hırsızlık anı dolmuşların güvenlik kameralarına da yansıdı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkartıldı.


- Yalova
Kaynak: DHA
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