Haberler » 3. Sayfa » Cezaevi firarisini mahalle bekçisi yakaladı

Cezaevi firarisini mahalle bekçisi yakaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle bekçilerinin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan ve kovalamacanın ardından yakalanan M.O.'nun 5 ayrı suçtan arandığı ayrıca cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

19.10.2019 12:15Cezaevi firarisini mahalle bekçisi yakaladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde mahalle bekçilerinin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan ve kovalamacanın ardından yakalanan M.O.'nun 5 ayrı suçtan arandığı ayrıca cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre mahalle bekçileri, Örnek mahallesinde bir şahsın durumundan şüphelenerek kimliğini kontrol etmek istedi. Bekçilerin kimlik sorması üzerine kaçmaya başlayan şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından bekçiler tarafından yakalandı.

Şahsın isminin S.O. olduğunu üzerinde kimlik bulunmadığını belirtmesi üzerine şahsın yapılan parmak izi kontrolünde gerçek adının M.O. olduğu GBT sorgusunda ise 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 5 yıl hapis cezası ile arandığı ve Cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

İfadesinde suçunu itiraf eden ve emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M. O tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:02 7 yıl önce bıçaklanan abisinin intikamı için arkadaşıyla cinayet işledi
13:51 Amasya'da hayvan hırsızlığına 4 tutuklama
13:49 İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
13:40 Lokantadan uyuşturucu çıktı
13:33 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye ettirmeden bırakmayız"
13:26 Geri Dönüşüm Tesisi alev alev yandı
13:17 Kontrolsüz kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
19.10.2019 14:09:23