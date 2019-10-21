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Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı

SAMSUN'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimilk soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan 4 kişi gözaltına alındı.

21.10.2019 16:43Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı

SAMSUN'da, cezaevi firarisi arkadaşları M.B.'nin, kimilk soran polislere çelme takarak, kaçmasını sağlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 19.30 sıralarında Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen olay şöyle yaşandı;

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan devriye ekibi, kahvehaneye girerek uygulama yapmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlar sergileyen M.B.,  kimlik soran polisler, "Bir saniye, kimliğimi çıkarayım" dedikten sonra kaçmaya başladı.

M.B.'nin peşinden koşmaya başlayan polisler ise Y.E.Ç., T.Y., M.Y. ve M.C.A.'nın engellemesi ile karşılaştı. 4 kişi, polis memurlarını çelme takıp yere düşürmeye çalıştı. Bu sırada,

2 ayrı suçtan yattığı cezaevinden firari olduğu ortaya çıkan M.B. kaçtı.

Polisler, 4 kişiyi, gözaltına alıp Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Canik, Güncel

Kaynak: DHA

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