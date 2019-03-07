07 Mart 2019, 22:35
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Çığlıkları Duyan Köylüler, Genç Kızı Tacizden Kurtardı

Giresun'un Eynesil ilçesinde cezaevi firarisi bir şüpheli, genç kızı darp edip taciz etti. Çığlık seslerini duyan köylüler, cezaevi firarisi şüphelinin elinden genç kızı kurtardı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde cezaevi firarisi bir kişinin genç bir kızı darp edip taciz ettiği iddiası infial uyandırdı. Olayı duyan vatandaşlar adliyenin önüne toplanarak sert tepki gösterdi.

Olay, Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı.

KÖYLÜLER KURTARDI

Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TEPKİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesine sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eynesil, Genç, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
ÇOTANAK: Kizin tek sucu yolda yurumek öylemi, ne guzel dunya, adam vurana katil diyorlar, bu caninin anladigi dilden konusacaksin, hergun bir parca et kesip tuz basacaksin, ölmek icin yillarca yalvartacaksin, ölum buna kurtulus olur.
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OBJEKTİF: BİR ÜLKENİN GÜVENLİ OLMASI SUÇLULARIN BİR DAHA SUÇ İŞLEMEMESİ İÇİN ÖMÜR BOYU CEZA ALMALARINA BAĞLIDIR .
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KSY: Ulke olmus yol gecen hani
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ADA GEREK YOK.: Bırakın parçalasınlar iti.
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AHMETS: amma firarı varmış. bu kaçıncı firari. derhal beslemeden asın gitsin ırz düşmanı kansızı. . .
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