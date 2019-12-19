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Cezaevi idari binasında yangın: 19 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

19.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:58 Cezaevi idari binasında yangın: 19 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Alifakı Mahallesi'nde bulunan Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki idari binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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