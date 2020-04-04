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Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi

Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında Covid salgınına karşın sıkı tedbirler uygulanarak, dev cezaevi hergün baştan aşağıya dezenfekte ediliyor.

04.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:40
Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi
Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında Covid salgınına karşın sıkı tedbirler uygulanarak, dev cezaevi hergün baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Ayrıca cezaevinde dönüşümlü nöbet uygulaması yapılırken, cezaevine yeni girenler de ilk etapta 14 güm karantina koğuşlarında kalıyor.

Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında sıkı tedbirler uygulanıyor. Her gün tüm kampüs baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Hükümlülerin sağlığı açısından yapılan uygulamalarda ise cezaevine ziyaretler ertelenirken, kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmelerinin iki katına çıkarıldı.

Yeni gelenler karantina koğuşlarına

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci yaptığı açıklamada, "Cezaevinde günlük temizlik ve ilaçlama yapılıyor. Herkese maske ve eldiven zorunluluğu getirilmiştir. Ceza alıp buraya hükümlüler dışarıdan geldikleri için her ceza infaz kurumunda karantina koğuşları bulunmaktadır. 14 gün süre ile yeni gelenler orada izole edilmektedir. İzole edildikten sonra herhangi bir bulguya rastlanmadığı takdirde ceza infaz kurumundaki koğuşlara verilmektedir" dedi.

Eldivensiz maskesiz giriş yok

Demirci açıklamasının devamında, "Korona virüs tedbirleri açısından ceza infaz kurumundaki ziyaretler ertelenmiştir. Ayrıca kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmeleri iki katına çıkarılmıştır. Burada toplam 5 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, korona virüs tedbirleri bakımından ilk kampüs girişinden itibaren sıkı tedbirler uygulanmaktadır. İlk giren kişilerin ateş ölçümü yapılıyor. Ondan sonra onlar için maske ve eldiven temini yapılıyor. Cezaevinde kullanılan araçlarında günlük dezenfekten çalışmaları yapılıyor. Yemekhaneler, koğuşlar, lavabolar, banyolar ve ortak kullanılan alanların çamaşır suyu katkılı suyla yıkanmaktadır. Adalet Bakanımızın Bilim Kurulunun Kararına istinaden ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönüşümlü nöbet sistemine geçildi" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, Güncel
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