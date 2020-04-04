Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi

Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi Cezaevine yeni girenler 14 gün karantina koğuşlarında kalıyor Cezaevine eldivensiz, maskesiz giriş yok Giren çıkan her şey mercek altında Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında Covid salgınına karşın sıkı tedbirler uygulanarak, dev...

04.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:09
Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi
Cezaevine yeni girenler 14 gün karantina koğuşlarında kalıyor
Cezaevine eldivensiz, maskesiz giriş yok
Giren çıkan her şey mercek altında
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında Covid salgınına karşın sıkı tedbirler uygulanarak, dev cezaevi hergün baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Ayrıca cezaevinde dönüşümlü nöbet uygulaması yapılırken, cezaevine yeni girenler de ilk etapta 14 güm karantina koğuşlarında kalıyor.
Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında sıkı tedbirler uygulanıyor. Her gün tüm kampüs baştan aşağıya dezenfekte ediliyor. Hükümlülerin sağlığı açısından yapılan uygulamalarda ise cezaevine ziyaretler ertelenirken, kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmelerinin iki katına çıkarıldı.
Yeni gelenler karantina koğuşlarına
Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci yaptığı açıklamada, "Cezaevinde günlük temizlik ve ilaçlama yapılıyor. Herkese maske ve eldiven zorunluluğu getirilmiştir. Ceza alıp buraya hükümlüler dışarıdan geldikleri için her ceza infaz kurumunda karantina koğuşları bulunmaktadır. 14 gün süre ile yeni gelenler orada izole edilmektedir. İzole edildikten sonra herhangi bir bulguya rastlanmadığı takdirde ceza infaz kurumundaki koğuşlara verilmektedir" dedi.
Eldivensiz maskesiz giriş yok
Demirci açıklamasının devamında, "Korona virüs tedbirleri açısından ceza infaz kurumundaki ziyaretler ertelenmiştir. Ayrıca kapalı ceza infaz kurumunda telefon görüşmeleri iki katına çıkarılmıştır. Burada toplam 5 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, korona virüs tedbirleri bakımından ilk kampüs girişinden itibaren sıkı tedbirler uygulanmaktadır. İlk giren kişilerin ateş ölçümü yapılıyor. Ondan sonra onlar için maske ve eldiven temini yapılıyor. Cezaevinde kullanılan araçlarında günlük dezenfekten çalışmaları yapılıyor. Yemekhaneler, koğuşlar, lavabolar, banyolar ve ortak kullanılan alanların çamaşır suyu katkılı suyla yıkanmaktadır. Adalet Bakanımızın Bilim Kurulunun Kararına istinaden ceza infaz kurumlarında 15'er günlük dönüşümlü nöbet sistemine geçildi" diye konuştu. Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekirdağ, Genel

Haberin Videosu :

Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Cezaevi kampüsündeki üst düzey Covid tedbirleri görüntülendi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:23: Alacak verecek kavgasında yaralanan genç, yaşama 12 gün tutunabildi - Haberler 14:22: Jandarma: "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır" - Haberler 14:22: Karantinada tutulan 4 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi - Haberler 14:21: Fatsa'da korkutan yangın - Haberler 14:19: Kaldırıma çıkan otomobilin 2 kişiye çarptığı anlar kamerada - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler