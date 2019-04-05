Cezaevi Önündeki Şüpheli Paket Polisi Alarma Geçirdi

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde açık cezaevi önünde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü
bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünyeyle patlatırken paketin boş olduğu ortaya çıktı. Ödemiş
'te akşam saat 21.00 sıralarında polise gelen "Açık cezaevi önündeki çöp konteynırının yanında şüpheli paket" ihbarı sonrası Ödemiş
Açık Cezaevi'nin bulunduğu Anafartalar Mahallesi
1257. Sokak'ta Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünce geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri son derece işlek olan sokağa giriş ve çıkışları durdurdu. Şüpheli paketin bulunduğu konteynırın çevresi kordon altına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Kiremitçi de bölgeye gelerek polis ekiplerinden bilgi alırken İzmir'den bomba imha ekibi çağrıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba imha ekibinden özel kıyafetli bir uzman, konteynır çevresinde incelemeler yapıp olası bir düzeneği etkisiz hale getirmek için fünye yerleştirdi. Defalarca "kontrollü patlama" anonsunun yapılması sonrası fünye patlatıldı. Patlama sonrası paketin boş olduğu gözlendi. Uzmanlar bir süre konteynır çevresinde incelemelerde bulundu.
Güvenlik kordonunun çevresinde toplanan vatandaşlar da olup bitenleri meraklı gözlerle izledi. Paketin boş olduğunun anlaşılması sonrası trafik akışı yeniden sağlanmaya başladı. - İZMİR
İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA