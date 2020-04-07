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Cezaevi personelinden 'Evde kal' çağrısı

VAN'da koronavirüs salgını nedeniyle 15 gün yurtlarda, 15 gün de kurumda kalıp, kendilerini izole edecek olan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu görevlileri, cezaevi önünde döviz açarak, 'Biz sizin için buradayız. Evde kal Türkiye'm' mesajı verdi.

07.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:32
Cezaevi personelinden 'Evde kal' çağrısı

VAN'da koronavirüs salgını nedeniyle 15 gün yurtlarda, 15 gün de kurumda kalıp, kendilerini izole edecek olan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu görevlileri, cezaevi önünde döviz açarak, 'Biz sizin için buradayız. Evde kal Türkiye'm' mesajı verdi.

? Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, infaz kuruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarma personelinden oluşan görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gitmeyecek, 15 gün yurtlarda, 15 gün de kurumda kalacak. Cezaevi önünde bir araya gelen görevliler, 'Biz sizin için buradayız. Evde kal Türkiye'm' ve 'Biz bize yeteriz' şeklinde döviz açtı.Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumu personelinin, bu süreçte evlerine gitmeyeceğini, 15 gün kurumda, 15 gün de yurtlarda kalarak kendilerini izole edeceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Cezaevi personelinden 'Evde kal' çağrısı - Haberler

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