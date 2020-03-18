Cezaevi satış mağazasından alışveriş kuyruğu
EDİRNE'de marketlerin ve büfelerin yanı sıra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun merkezdeki satış noktasına sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, gıda ürünleri aldı.
18.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:41
EDİRNE'de marketlerin ve büfelerin yanı sıra Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun merkezdeki satış noktasına sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, gıda ürünleri aldı.
Çin'in Vuhan şehrinden yayılmasıyla birlikte dünya geleninde salgına yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar market ve büfelerden alışverişlerini artırdı. Edirne 'de marketlerin yanı sıra, ekonomik olması ve kalitesiyle bilinen Açık Ceza İnfaz Kurumu satış noktası da yoğun ilgi görüyor. Bedesten Çarşısı dış dükkanlarında bulunan satış mağazasına gelenler ağırlıklı olarak yumurta ve kıyma gibi ürünleri aldı. Mağaza önünde bekleyenler, tek tek içeri alınarak alışveriş yapmaları sağlandı.
Kaynak: DHA
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