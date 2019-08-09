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Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı 14 mahkum ve tutuklu Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiZONGULDAK - Zonguldak'ta kapalı ceza infaz kurumunda kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü hastaneye sevk edildi.

09.08.2019 01:45
Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
14 mahkum ve tutuklu Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kapalı ceza infaz kurumunda kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutukludan 14'ü hastaneye sevk edildi. Diğer mahkum ve tutukluların tedavileri cezaevi revirinde yapıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Kusma ve ishal şüphesi yaşayan 110 mahkum ve tutuklu gıda zehirlenmesi şüphesiyle kusma ve ishal şikayeti yaşadı.
Mahkum ve tutuklulara ilk müdahale cezaevi içerisindeki revirde yapıldı. Tedbir ve teşhis amaçlı 14 mahkum ve tutuklu ambulanslar ve jandarma ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner'in de hastaneye geldiği öğrenildi. Ceza infaz kurumunda yaşanan olayın neden meydana geldiği araştırılıyor. Öte yandan Vali Erdoğan Bektaş konuyu yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da hastaneye gelerek bilgi aldı.

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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