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Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi

Adana'nın Kozan ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

11.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:52Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi

'nın ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

Kozan Kapalı Cezaevi'nde akşam kendi pişirdikleri yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire başvuran 15 mahkum ambulanslarla, Kozan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 15 mahkumdan 7'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zehirlenme vakası nedeniyle inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Acil servisin dış görüntüsü

Hastanenin dış görüntüsü

Haber - Kamera:  Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),



Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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