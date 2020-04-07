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Cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor

Cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor Edirne'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor.

07.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:45
Cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor
EDİRNE - Edirne 'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor. 6 hükümlü tarafından günde 800 maske üretiliyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında, Edirne'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 6 hükümlü tarafından her gün 800 adet maske üretiliyor. Etüv cihazında sterile edildikten sonra hijyenik koşullarda paketlenen maskeleri, hem kurum çalışanları hem de cezaevinde bulunan diğer hükümlüler kullanıyor.
Öte yandan, Ceza İnfaz Kurumları'ndan Sorumlu Edirne Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirlerin en üst düzeyde ve titizlikle uygulandığını belirtilerek, söz konusu cezaevlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı açıklandı. Cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Genel

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Cezaevinde bulunan hükümlüler, günde 800 adet maske üretiyor
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