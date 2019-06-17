17.06.2019 09:55
Haberler»Güncel » Haber

Cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü

Cezaevinde çeteler çatıştı: En az 10 ölü

Paraguay'ın San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 10 mahküm hayatını kaybetti.

Paraguay'ın San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bir cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada en az 10 mahküm hayatını kaybetti. Paraguay İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, San Pedro de Ycuamandyyu şehrinde bölgesinde bulunan cezaevinde rakip çeteler arasında çıkan çatışmada, 6'sı kafası kesilerek, 3'ü yakılarak 1'i de bıçaklanarak olmak üzere 10 mahkum öldürüldü. Ayrıca yaralı birkaç mahkümun da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yerel basın çıkan çatışma sonrasında bazı mahkumların San Pedro hastanesine kaldırıldığını iddia etti, rakam verilmedi. Çatışmanın kendilerine Birinci Komando Kapitali diyen uyuşturucu çetesi ile rakibi Rotela çetesine üye mahkumlar arasında çıktığı, birkaç saat süren çatışmanın askerlerin devreye girmesiyle ancak bastırılabildiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Paraguay, Pedro Rodriguez Ledesma, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:54 Tosya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na bin 22 öğrenci katıldı
10:53 Süper Endurocular sezonunun ilk kupalarını iznik'te aldı
10:53 Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
10:52 Yiyecek arayan ayı kamerayla görüntülendi
10:52 Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
10:51 Denizde düzensiz göçmen operasyonu
10:50 Ayrıldığı nişanlısını öldüren kişi intihar etti