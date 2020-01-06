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Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi

Kilis'te, L Tipi açık ve kapalı cezaevinde Kilis Müftülüğü tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik "Din istismarını arkasına alarak FETÖ, DEAŞ,PKK,YPG ve benzeri terör örgütleri" konulu konferans düzenlendi.

06.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:19 Cezaevinde din istismarı ile terör örgütleri hakkında konferans verildi
Kilis'te, L Tipi açık ve kapalı cezaevinde Kilis Müftülüğü tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik "Din istismarını arkasına alarak FETÖ, DEAŞ,PKK,YPG ve benzeri terör örgütleri" konulu konferans düzenlendi.

Konferansa Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar, Cezaevi Vaizleri Abdülhamit Oğraş ve Hasan Meşe katıldı. Konferansta Terör örgütlerinin Dini istismarı konulu sinevizyon gösterisi eşliğinde, " Din istismarı nedir?, FETÖ dini bir cemaat mi?, FETÖ nasıl bir zeminde doğdu?, FETÖ,DEAŞ,PKK terör örgütlerinin temel özellikleri?, Fetö,DEAŞ,PKK terör örgütleri kimleri ve neleri istismar etti. FETÖ,DEAŞ,PKK terör örgütlerinin ele başlarının İslama aykırı söylemleri, FETÖ, DEAŞ, PKK terör örgütleri yapılanmalarıyla nasıl mücadele edilmesi" konferans verildi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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