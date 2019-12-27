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'Cezaevinde isyan' davasında 37 sanığa hapis cezası

KAYSERİ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 37 mahkumun, aralarında cezaevi müdürünün de olduğu 11 kişiyi yaraladıkları suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

27.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:05 'Cezaevinde isyan' davasında 37 sanığa hapis cezası

KAYSERİ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 37 mahkumun,  aralarında cezaevi müdürünün de olduğu 11 kişiyi yaraladıkları suçlamasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Sanıklara 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Olay, 20 ve 21 Ekim 2013 tarihlerinde merkez Melikgazi ilçesinde yer alan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle açık görüş yapıldığı sırada mahkumlardan biri ile infaz koruma memuru T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nöbetçi müdür H.O.'ya iletilmesi üzerine, mahkum yakınları olay yerine gelen müdür H.O.'ya tepki gösterdi. Bir gün sonra da kısmi arama yapılmak istendi. Buna tepki gösteren mahkumlar, tabure, plastik sandalye ve bardakları sayım için gelen cezaevi personeline fırlattı. Tekme ve yumruk darbeleri ile yaralanan cezaevi personelinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda 37 sanık hakkında dava açıldı.Kayseri 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde 'kamu görevlisini yaralama', 'kamu görevlisine hakaret', 'tehdit', 'hükümlü veya tutukluların ayaklanması' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından yargılanan sanıklar, karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların tümüne, 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. 



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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