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"Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi cezaevine sevk edildi. Olay yerine varan ekipler, ihbarın asılsız olduğunu ve cezaevinde tatbikat gerçekleştirildiğini öğrendi.

20.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:52

M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında bugün Karaman M Tipi Kapalı cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi görevlilerinin isyan çıkaran mahkumların koğuşlarda yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi.

TUTANAK TUTULDU

Kısa süre içerisinde cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler, tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.


Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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