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Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat

Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikatSİİRT'te, jandarma özel harekat timlerinin katımıyla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum'unda, meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmadı.

17.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20
Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat
SİİRT'te, jandarma özel harekat timlerinin katımıyla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum'unda, meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmadı.
Siirt İl Komutanlığı ekiplerince E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla tatbikat düzenlendi. Jandarma özel harekat timlerinin de yer aldığı tatbikata 220 personel ve 2 arama köpeği de katıldı. Tatbikatı izleyen Cumhuriyet Savcısı Ünal Üstünsoy, bu tür tatbikatların devam edeceğini belirterek, tatbikatta amacın meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek için hazırlıklı olmak olduğunu söyledi.
Cezaevinde, jandarma özel harekatın da katıldığı tatbikat

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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