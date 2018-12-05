Cezaevinde Kalan Çocukları Unutmadılar

İzmit
Ticaret Lisesi Mezunları Derneği (İTLİMDER), ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü anneleriyle kalan 0-6 yaş arası çocuklar için çocuk bezleri, mamalar başta olmak üzere, oyuncak, kıyafet, boyama kitapları gibi çeşitli malzemeler topladı.
İTLİMDER Başkanı Nurgül Sakarya
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyeleriyle gerçekleştirdikleri kampanyada amaçlarının bazı ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek olduğunu belirterek, devletin gerekeni yaptığını ancak kendilerinin de "çorbada tuzumuz olsun" düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getirdi.
Geçmişte çocuk esirgeme kurumu yurtlarına ve huzurevlerine ziyaretleri olduğuna, çeşitli hediyeler götürdüklerine değinen Sakarya, "Gittiğimizde onların bakışlarındaki mutluluk tarif edilemez." dedi.
Sakarya, topladıkları malzemeleri tutanak karşılığında Düzce
Cezaevi yetkililerine teslim ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çevremizde çok çocuk var ama onlar dışarıda yaşıyorlar. Herşeye ulaşabilirler ama cezaevindeki çocuklar kapalı bir alanda. Oraya dışarıdan birşeyler götürmek istedik. Kısa zamanda çocuk bezleri, mamalar başta olmak üzere, oyuncak, kıyafet, boyama kitapları gibi çeşitli malzemeler topladık. Poşetler dolusu oyuncak topladık. Diğer malzemeler her zaman temin edilir ama oyuncağın çocuklarda yarattığı mutluluk gibisi yok. Yardımlar sürekli yapılmalı, bir sefer yapıldı, kenara oturmak gibi birşey yok. Belirli sürelerde bu yardımları tekrarlayacağız."
İzmit,Sakarya
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:13