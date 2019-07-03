03.07.2019 20:40
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Cezaevinde kendini yakarak intihar etti

Cezaevinde kendini yakarak intihar etti

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör sanığı, kendini yakarak intihar etti.

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör sanığı, kendini yakarak intihar etti.

Kocaeli Kandıra 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık, kendini yakarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde bulunan 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda terör suçu nedeniyle tutuklu bulunan İ.K. isimli şahıs kendini yaktı. Cezaevi görevlilerinin müdahale ederek söndürdüğü şahsın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili cezaevi savcısı soruşturma başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kandıra Cezaevi, Kandıra, 3. Sayfa

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