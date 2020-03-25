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Cezaevinde koronavirüs iddiasına yalanlama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

25.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:40
Cezaevinde koronavirüs iddiasına yalanlama

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan A.Y.'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek, yazılı-görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sincan Cezaevi, Başsavcı, Sincan, Ankara, Güncel

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