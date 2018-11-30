Cezaevinde Meslek Öğreniyorlar

Bitlis
Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlar, Tatvan
Halk Eğitimi Merkezinin (HEM) düzenlediği kurslara katılarak meslek öğreniyor.
Tatvan Halk Eğitimi Merkezi tarafından Meslek Edinme Kursları kapsamında, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda verilen 16 kurstan 9 ayda 419 kursiyer faydalandı.
Merkez Müdürü Kazım Acar, yaptığı açıklamada, cezaevinde son olarak "Su Bazlı Boya Kursu" açtıklarını, 3 ay sürecek kursa 18 mahkumun katıldığını söyledi.
Kurslara katılan mahkumların aynı zamanda meslek edindiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:
"Bu yıl Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 4 iş kolunda 6 kurs açtık. Aynı zamanda, kişisel gelişim ve beceri alanında 7 kurs açtık. Burada 419 kursiyer faydalanmıştır. Aynı zamanda okuma yazma seviye belirleme sınavı gerçekleştirilmiştir.
Açtığımız kurslara katılanlar, her alanda hem kendilerini geliştiriyor, hem de meslek ediniyorlar. Talepler doğrultusunda cezaevindeki mahkumlar için başka kurslar da açmayı düşünüyoruz."
Tatvan,Bitlis