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Cezaevinde organik tarım
27.09.2019 11:00
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Kaynak: DHA
Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi
Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi
Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor
Hayat kurtarmada olmazsa olmaz deprem çantasının ortalama maliyeti 440 TL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473
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Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu
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