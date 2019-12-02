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Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı

Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Ayşegül Demirtaş, ağabeyinin bilincinin kapandığını duyurdu. Demirtaş'ın göğüs sıkışması nedeniyle nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı.

02.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:14

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fenalaştığı ve kendisine acil olarak müdahale edildiği ortaya çıktı. F Tipi Cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş'ın duyurduğu olayı Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da teyit etti.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda Demirtaş fenalaşarak bilinci kapalı bir şekilde hücresinde bulundu. İlk müdahalenin ardından acilde Demirtaş'ın EKG'si çekilerek kapsamlı müdahale ve tedavi için kliniğe sevki istendi. Aradan geçen sürede Demirtaş'ın hastaneye sevk işlemi için henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.

DEMİRTAŞ'IN RAHATSIZLIĞI NE?

Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası herkes Demirtaş'ın rahatsızlığının ne olduğunu merak etmeye başladı. Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Ayşegül Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ağabeyinin göğüs sıkışmasına bağlı olarak nefes almakta güçlük çektiği öğrenildi.

Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Edirne, Politika, Güncel


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