Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'la ilgili ilk açıklama: Sağlık durumu iyi

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başakanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Ayşegül Demirtaş, ağabeyinin bilincinin kapandığını belirterek, "Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresinde kaldı. Yedi gündür hastaneye sevk edilmedi" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından HDP Batman Milletvekillerinden Doktor Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan İpekyüz, Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

HDP Batman Milletvekillerinden Doktor Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın avukatının "Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresinde kaldı. Yedi gündür hastaneye sevk edilmedi" açıklamasının ardından Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile görüştü.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Görüşmeden bir saat önce çıkan Necdet İpekyüz, BBC Türkçe'ye konuşarak Demirtaş'ın "genel görüntüsü ve sağlık durumunun iyi göründüğünü" aktardı.

"GÜVENLİK SEBEBİYLE SEVK EDİLMEMİŞ"

"Cezaevi doktoru, geçen hafta yaşanan sağlık sorunu ile Selahattin Bey kapsamlı bir hastaneye sevkedilmek istediğini söylemiş. Cezaevi doktoru, Nöroloji, Kardiyoloji ve Gastroloji uzmanlarının olduğu bir hastaneye sevkinin yapılması gerektiğini ifade etmiş. Güvenlik sebebiyle sevki daha yapılamamış. Yarına kadar bir gelişme olmasını bekliyor."

BAŞSAVCILIK DA AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, F Tipi Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu ilişkin gündeme getirilen iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir. Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını söyledi. Aygül Demirtaş, Demirtaş'ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini de duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül Demirtaş, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" dedi.