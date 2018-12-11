Cezaevinde Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular için tiyatro oyunu sahnelendi.
Kurum bünyesinde yürütülen eğitim, iyileştirme ve sosyal faaliyetler kapsamında, hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi
tiyatro ekibi tarafından sahneye uyarlanan "Düğün ya da Davul" adlı oyun sahneye konuldu.
Kurumun konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, cumhuriyet savcısı Özgür Celbek, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil İbrahim Demir
, müdür yardımcıları, cezaevi personeli, hükümlü ve tutuklular katıldı.
11 Aralık 2018 Salı 11:56