Cezaevinde Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Tekirdağ
T Tipi Cezaevi'nde "bağımlılıkla mücadele" konulu tiyatro oyunu sahneledi
Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelenen oyun, hükümlü ve tutuklular tarafından ilgiyle takip edildi.
Yaklaşık 2 saat süren oyunda uyuşturucu kullanımının zararlarına, uyuşturucu yüzünden hüküm giyenlerin çektiği sıkıntılara dikkat çekildi.
Hükümlü ve tutukluların da izlediği oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.
Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Müftüsü İsmail İpek
, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA