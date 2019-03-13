Cezaevinde Üniversiteyi Bitiren Eski Hükümlüden El Sanatları Sergisi

Kaynak: İHA

Yozgat'ta cezaevinde katıldığı kurslarda çini, hat, tezhip, bakır gibi geleneksel el sanatlarını öğrenerek meslek sahibi olan, lise ve üniversiteyi bitiren Talip İlbaş, tahliye olduktan sonra sergi açtı.Yozgat'ta işlediği bir suç sonucu 14 yıl hapis cezası alan Talip İlbaş (33), 14 yıl cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tahliye oldu. Bu süre zarfında cezaevinde düzenlenen mesleki kursların tamamına katılarak yeni bir meslek ve sanat öğrenen İlbaş, hayata yeniden tutundu. Ortaokul mezunu olarak girdiği cezaevinden üniversite mezunu olarak tahliye olan ve kendisine yeni bir hayat çizen İlbaş, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde usta öğreticilik yaparak cezaevinde öğrendiği sanatını gelecek nesillere aktarıyor. İlbaş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği ile yaptığı çalışmaların yer aldığı bir sergi de açtı.Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışını Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu yaptı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, eski hükümlü İlbaş'ın 2004 yılında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle 14 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra 2018 yılında Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak tahliye olduğunu söyledi. Uçak, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüzce düzenlemiş olduğumuz sergimizin açılışını gerçekleştirerek eski hükümlülerimizden Talip İlbaş'ın eserlerini Yozgat halkımızın beğenisine sunduk. Talip İlbaş 2004 yılında işlemiş olduğu bir suç nedeni ile ceza infaz kurumumuza giren, 14 yıl ceza infaz kurumumuzda kaldıktan sonra 2018 yılında tahliye olan bir kardeşimizdir. Şuan kendisi Sorgun İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde genç kardeşlerimize kurslar vermek suretiyle bilgi ve tecrübelerini yeni nesillerimize aktarmaktadır. Ceza infaz kurumumuzda kaldığı süre zarfında meslek edindirme kurslarımızın birçoğuna katılarak kendisini yetiştirmiştir. Bugün burada sergilenen eserler gibi çok sayıda eser ortaya koymuştur. 'Sürmelim' adlı şiir ve '5 Dakika' isimli roman kitabı kaleme almış ve yayınlamıştır. Aynı zamanda açık öğretim lisesini bitirdikten sonra üniversite sınavına girerek Bozok Üniversitesi El Sanatları Bölümünü kazanarak buradaki eğitimini de başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Ceza infaz kurumumuza ortaokul mezunu olarak girmiş, üniversite mezunu meslek sahibi bir sanatkar olarak tahliye olmuştur. Bizler de Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Talip İlbaş'ın hayat hikayesini şuan ceza infaz kurumlarımızda bulunan binlerce mahküm kardeşimize örnek olabileceği düşüncesi ile böyle bir sergi düzenledik. Sergimizde hat, ebru ve çini tarzı eserlerimiz bulunmaktadır. Bunların tamamı Talip İlbaş'ın eserleridir" dedi.Cezaevinde kaldığı süre içerisinde birçok eğitim faaliyetine ve kurslara katıldığını anlatan Talip İlbaş ise, "Bu kurslar sonucunda birçok belge aldım. Daha sonra Bozok Üniversitesi Meslek Yüksel Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümünü ve Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdim. Ceza infaz kurumunda bulunduğum süre içerisinde hiçbir zaman hayata küsmedim. Hayata dört elle sarıldım. Tabii orada bulunan eğitimcilerimiz bizlere çok destek verdi. Bakanlığımız çok büyük destek verdi. Bu destekler sonunda 2018 yılında infaz kurumundan Denetimli Serbestlik Yasası ile tahliye edildim. Daha sonra Sorgun Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak göreve başladım. Bundan sonra Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Koruma Kurulunun destekleriyle sergimi açtım. Bundan dolayı çok mutluyum. Temenni ediyorum ki örnek bir sergi olur ve bundan sonraki arkadaşlara örnek oluşturur. Bu konudan dolayı beni destekleyen Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Denetimli Serbestlik Koruma Kurumuna çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Ceza infaz kurumunda iken ayrıca bir şiir ve bir roman kitabı da yazdığını anlatan İlbaş, "Cezaevi infaz kurumuna düştüğümde ortaokul mezunuydum. Orada açık öğretimden liseyi ve sosyoloji bölümünü, daha sonra örgün eğitimden de Bozok Üniversitesi MYO Geleneksel El Sanatları Bölümünü bitirdim. İçeride bulunduğum süre içerisinde iki tane kitap yazdım. Bir tanesi 5 Dakika isimli roman, diğeri Sürmelim isimli şiir kitabı. Dediğim gibi birçok eğitim faaliyetlerine katıldım cezaevinde. Bu kursların sonucunda da şu anda burada gördüğümüz eserleri icra ettim. Herkese çok teşekkür ederim. İçeride almış olduğum kurslar sonucunda tahliye olduktan sonra bir meslek sahibi oldum. Şu an Halk Eğitim Merkezindeyim, burada çini, hat, tezhip, bakır gibi geleneksel el sanatlarımızı icra ediyorum. Bunu yeni nesillere aktarmaya çalışıyorum. Okullarda kurslar düzenliyorum" dedi. - YOZGAT