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Cezaevinde üretilen gül kolonyasına talep arttı

"Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da, cezaevindeki tutuklu ve hükümlelerin ayda ürettiği 130 ton gül kolonyası, ülkenin her yerinde kokuyor.

23.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:23
Cezaevinde üretilen gül kolonyasına talep arttı
" Türkiye 'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta 'da, cezaevindeki tutuklu ve hükümlelerin ayda ürettiği 130 ton gül kolonyası, ülkenin her yerinde kokuyor.
Kentteki E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, dünya parfüm devlerinin markalarında ham madde olarak kullandığı Isparta gülünü, kozmetik atölyesinde kolonya üretiminde kullanıyor.
Yaklaşık iki yıldır açık olan atölyeden çıkan ürünler, adalet, verimlilik ve mesleki eğitimin kısaltması "Advem" markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Hükümlü ve tutuklular, hem meslek sahibi oluyor hem de üretimden gelir elde ediyor.
Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ünal Şaşmaz, AA muhabirine, Adalet Bakanlığınca mahkumları, cezaevinden çıktıktan sonra topluma kazandırmak, rahat iş bulmalarını ve bir daha ceza infaz kurumlarına dönmemelerini sağlamak amacıyla atölyeler açıldığını söyledi.
Isparta'da da kozmetik alanında atölye açtıklarını belirten Şaşmaz, 60 kişinin çalıştığı atölyede kolonya ve sabun gibi üretimler yapıldığını bildirdi. Atölyede mahkumların ortalama aylık 600 lira gelir elde ettiğine değinen Şaşmaz, "Burada kaldıkları süre içerisinde üretime katkıda bulunuyorlar, hem bir meslek hakkında bilgi sahibi oluyorlar, kendilerini geliştiriyorlar hem de para kazanıyorlar." dedi.
Şaşmaz, çalışan mahkumların sigortasının da ödendiğini söyledi.
Siparişlere yetişmeye çalışıyorlar
Ürünleri diğer cezaevlerine ve büyük kentlerdeki satış mağazalarında sattıklarını vurgulayan Şaşmaz, "Ayda 130 ton kolonya üretimi gerçekleştiriyoruz ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talepler arttı. Şu anda tek vardiyalı sistemde çalışıyoruz. İhtiyaç olduğunda çift vardiyaya dönerek bu üretimi ayda 260 tona kadar çıkarabileceğiz. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Şaşmaz, cezaevinde gül kolonyasının yanı sıra gül lokumları da ürettiklerini bildirdi.
Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki atölyelere gerekli desteği verdiğini anlatan Şaşmaz, cezaevlerinin bu tür atölyelerle üretim merkezleri haline geldiğini belirtti.
Şaşmaz, bu durumdan hem kendilerinin hem de mahkumların memnun olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Isparta, Güncel

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