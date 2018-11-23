Cezaevinde Yangın Tatbikatı

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı yapıldı.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde olağanüstü hal kapsamında yangın tatbikatı düzenlendi.
Yangın tatbikatına Hatay Büyükükşehir Belediyesi iftaiye, AFAD
, 112 Acil Servis
ekipleri ile görevli personeller katıldı.
Herhangi bir ihbar sonrası ekiplerin olay yerine intikali, olaya müdahale süresi, çıkan yangına müdahale biçimi tespit edildi.
Meydana gelebilecek acil bir durumda ekiplerin olaya karşı koordinasyonu hakkında uygulamalı yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.
Hatay