21.06.2019 15:44
Haberler » Güncel » Haber

Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan" endişesine neden oldu

Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan" endişesine neden oldu

Gaziantep'teki açık cezaevinde yapılan yangın tatbikatı çevredeki vatandaşların isyan endişesine neden oldu.

Gaziantep 'teki açık cezaevinde yapılan yangın tatbikatı çevredeki vatandaşların isyan endişesine neden oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı. Yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık aracının cezaevine girdiğine gören vatandaşlar, cezavinde isyan olduğunu zannetti. Cezaevi görevlilerin giren araçları görüntülemek isteyen gazetecilere "tatbikat" olduğunu söylemesi ile gerçek ortaya çıktı.

Vatandaşlar, cezaevindeki hareketliliğin tatbikat olduğunu öğrenmesi ile rahat nefes aldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:45 Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada
17:45 BURSA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA, KAMERADA
17:44 DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
17:43 "Vali bey imzasının kıymetini ve sınırını bilsin"
17:43 Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi
17:43 Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı
17:43 DHA DIŞ- Hindistan, Umman Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti