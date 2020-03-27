'Cezaevindeki anne ile oğlunun ateşi bulunduğu' iddiasına soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan anne ile çocuğunun ateşi bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, sosyal medyadaki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan A.E. ile çocuğu E.E.'nin durumu hakkında sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yer verildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu hükümlü şahsın ve çocuğunun ateşlerinin olmadığı, sadece çocuğun başka bir rahatsızlığı nedeniyle 24.03.2020 tarihinde hastaneye sevklerinin yapıldığı, yapılan muayenesinin ardından hükümlü ve çocuk koğuşuna geri gönderildiği, hastaneye sevki yapılan tüm hükümlü ve tutukluların hastane dönüşünde belli bir süre karantinada tutulması uygulaması kapsamında anne ve çocuğu kendi koğuşları içerisinde, kendilerine özel olarak tahsis edilen odada belli bir süre karantinaya alınmıştır. Şahıslarla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: DHA