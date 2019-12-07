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Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar

ABD'de, cezaevi görevlilerinin, mahkum babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı iddia edildi.

07.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:52

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde geçtiğimiz perşembe günü Ceza İnfaz Kurumu görevlileri, mahkum babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı iddia edildi.

Geçtiğimiz perşembe günü 8 yaşındaki bir kız çocuğu hapishanede yatan babasını görmek için cezaevine girdi. İddiaya göre hapishane görevlileri kız çocuğuna "elbiselerini çıkarmazsan babanı göremezsin" dedi. Bunun üzerine görevliler, çocuğun ve beraberindeki kadının bütün giysilerini çıkarttırıp aradı. Daha sonra çocuğun babasıyla kapalı görüş gerçekleştirmesine izin verildi.

ÇIPLAK ARAMA POLİTİKASI ASKIYA ALINDI

Olayın açığa çıkmasının ardından cuma günü Virginia Valiliği, ilgili kuruma çıplak arama politikasını askıya alma emri verdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Demokrat Vali Ralph Northam, "Yalnızca vali olarak değil, bir çocuk doktoru ve baba olarak da bu raporlardan çok rahatsız oldum" ifadelerini kullandı.

Cezaevi iletişim müdürü Lisa Kinney ise basına yaptığı açıklamada cezaevi personelinin çıplak arama yetkisine sahip olmadığını, bunun protokollerini ihlal anlamına geldiğini belirtti.

GÖREVLİLERE DAVA AÇILACAK

Cezaevi görevlilerine dava açmayı planlayan anneyse, 24 Kasım'da yaşanan olaydan dolayı kızının travma geçirdiğini ifade etti.

Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com


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