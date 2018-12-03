03 Aralık 2018, 15:54
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Cezaevindeki Babasıyla Telefonda Görüşen Genç Kız, İntihardan Vazgeçti

Antalya'da ailevi sorunlarından dolayı intihar girişiminde bulunan genç kız, cezaevindeki babasıyla telefonda konuştuktan sonra ikna oldu.

Antalya'da, ailesiyle sorun yaşadığı ve erkek arkadaşından ayrıldığı öne sürülen E.S. (22), alkol aldıktan sonra falezlerde intihar girişiminde bulundu. Falezlerin uç noktasında oturup, içki içen E.S., cezaevinde yatan babasıyla telefonda görüştürülmesinin ardından ikna edildi.

AİLESİYLE SORUNLAR YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Ailesiyle sorunlar yaşadığı ve erkek arkadaşından ayrıldığı iddia edilen E.S. isimli genç kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda oturup, ağladığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisine bağlı bottaki ekip de denizde hazır bekletildi.

İÇKİ İÇİP SÜREKLİ TELEFONLA KONUŞTU

Genci intihardan vazgeçirmeye çalışan polisler, falezlerin üzerinde içki içen ve sürekli telefonda konuşan E.S.'ye, kendisini cezaevindeki babasıyla görüştürebileceklerini söyledi. Herkesin kendisine kötülük yaptığını söyleyen E.S., babası M.S. ile görüşmek istediğini, aksi halde fazlerden atlayacağını belirtti.

BABASIYLA GÖRÜŞÜP ATLAMAKTAN VAZGEÇTİ

E.S., polisin, babasıyla kendisini telefonda görüştürmesinin ardından intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan E.S., sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler;

Antalya
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:54



YORUMLAR (19)
MERT: Allah kimserlere aci vermesin cektirmesin
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Kardeşim belli ki kopuk bir ailede yetişmiş kınamamak lazım ama ayrıca eksik olan bir durumda görünen maneviyat eksikliği Allah yardımcısı olsun mevlam hidayet nasip eylesin
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DOBRA: suç işleyip kendi ailesini de karşıyı da perişan edenlere yazıklar olsun.
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ERHAN: Reklam için çıkmış oraya , atacak olsa çoktan atar , ayar alıyorum böyle insanlara
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YORUMCU: Haberin okuyucusu, dışarıdan birisi olarak yorum yapmak, yorum yazmak kolaydır ama insanların ne yaşadığını, ne acılar çektiğini, dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını bilemeyiz. Allah, herkesin yardımcısı olsun.
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