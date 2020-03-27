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Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs çıktığı yönündeki asılsız iddialara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

27.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:23
Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs çıktığı yönündeki asılsız iddialara soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir hükümözlü ile çocuğunda korona virüs tespit edildiği yönündeki asılsız paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olan A.E. ile çocuğu E.E.'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle bir açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi. Söz konusu hükümözlü şahsın ve çocuğunun ateşlerinin olmadığı, sadece çocuğun başka bir rahatsızlığı nedeniyle 24 Mart tarihinde hastaneye sevklerinin yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan muayenenin ardından hükümözlü ve çocuğun koğuşuna geri gönderildiği, hastaneye sevki yapılan tüm hükümlü ve tutukluların hastane dönüşünde belli bir süre karantinada tutulması uygulaması kapsamında anne ve çocuğun kendi koğuşları içerisinde, kendilerine özel olarak tahsis edilen odada belli bir süre karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, "Şahıslarla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek, sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Başsavcı, Sincan, Ankara, 3. Sayfa

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