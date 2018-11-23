Cezaevindeki Çocuklar İçin Oyun Alanları Hazırlanacak

23 Kasım 2018 Cuma 14:43



23 Kasım 2018 Cuma 14:43

Eskişehir'de, suç işleyen anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi amacıyla yaşam alanlarına açık hava kum havuzları ve oyun sahaları yapılacak.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert, Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Hulusi Şentürk, cezaevinde yaşayan çocuklar için yapılacak açık hava kum havuzları ve oyun alanlarına ilişkin protokolü imzaladı.Bilge, proje ile Eskişehir H Tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumundaki suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi, hükümlü olarak kalan 15-18 yaş grubu gençlerin yeniden hayata kazandırılmasının, bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.Çocukların sosyal hayatlarına katkı sağlayarak motive etmek kalıcı çözüm politikalarıyla bu bireylerin günlük yaşam şartlarını iyileştirmek istediklerini vurgulayan Bilge, şunları kaydetti:"Kurumlar arası iş birliği yapılarak resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle UNICEF Çocuk Hakları Bildirgesi'ne göre yüksek fayda içeren aktivite çalışmalarını yürütmeyi amaçlıyoruz. Projenin ikinci aşamasında 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı alanlar çocuk ruhuna uygun dizayn edilerek kreş düzenlemesi ve kum oyun parkları hazırlanacaktır. Böylece bu çocuklar için açık alanda zaman geçirecek eğlendirici ve motive edici kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesiyle dezavantajlı bireyler hayata kazandırılıp sosyal ve ruhsal yönden motive edilerek hayat öyküleri iyileştirilecektir. Proje ekibine, kum havuzlarını ve oyun alanlarını yapacak Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi ekibine, ana destekçi TÜGVA'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."