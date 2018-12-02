EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Adalet Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışma, İzmir
1 Nolu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşayan hükümlü ve tutuklu kadınların çocuklarına "masal kapısı"nı araladı. Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğünün Anadolu masallarını dezavantajlı çocuklarla buluşturmak için hazırladığı "Bizden Masallar" adlı oyun, Adalet Bakanlığının organizasyonuyla bir ceza infaz kurumunun kreşindeki 19 çocuk için "perde" dedi. Yönetmen Gürol Tonbul
'un derlediği Nohut Oğlan masalını oyuncu Sıla
Topçu'dan dinleyen çocuklar, önce kreşin girişindeki salonda küçük sandalyelere oturdu, daha sonra minderlere uzanarak "bir varmış bir yokmuş" cümlesiyle masal dünyasına girdi.
Tiyatro ile daha önce hiç tanışmadığı için tedirginlik yaşayan bazı çocuklar infaz koruma memurları ya da kreş öğretmeninin kucağında etkinliğe katıldı.
İsmail Başışık'ın müziğini yaptığı oyuna çocuklar alkışlarla, şarkılarla, kimi zaman kahkahalarla eşlik etti.
"Masalların, oyunların sahibi çocuklar"
Yönetmen Gürol Tonbul, "Bizden Masallar" adlı oyunu, çocuklara büyülü bir dünyanın düş gücünü aşılamak için hazırladıklarını belirtti.
"Cezaevindeki çocuklar, tiyatroya hiç gelmemiş veya kıyıda köşede unuttuğumuz çocukları düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Tonbul, umut edebilecekleri bir başka dünyayı miniklere göstermek istediklerini söyledi.
Yaşamı daha iyi anlamak için masalların önemli bir kaynak olduğuna işaret eden Tonbul şöyle konuştu:
"Hepimizin düş gücüne ihtiyacı var. Çocuklar şarkılarıyla, türküleriyle bizimle birlikte düş dünyasına katıldılar. Onlar herhangi bir suçu olmadan, annenin hükümlü veya tutuklu olması nedeniyle dört duvar arasında yetişiyorlar. Onlara en azından masallardaki gibi uçurtma uçurabileceklerini ve bu duvarları bir gün aşabileceklerini göstermek istiyoruz. Masallarda nasıl 'bir varmış, bir yokmuş' diyoruz. Biz de şimdi dört duvarın arkasında bir başka ülkedeyiz."
Tonbul, yaklaşık 35 dakika süren oyunda Osmanlı minyatürlerinden esinlendiklerini ve minimal dekorla çalıştıklarını anlatarak izleyicilerin oyuna gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
"Masalların, oyunların sahibi çocuklar." diye konuşan Tonbul, gözyaşlarına engel olamadığı konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:
"Çocuk çok başka bir şey. İnsanları affetmek istiyorsanız albümdeki çocukluk resimlerine bakın. Ben bunu bir yaşam ilkesi haline getirdim. Onların en masum halini görüyoruz ve iyi yetişmelerini istiyoruz."
"Hayat o kadar da kötü değil"
Tiyatrocu Sıla Topçam
da çocuğu olmayan bir ailenin evlat özlemini ve sonrasında Nohut Oğlan ile maceralarını anlatan oyunu farklı bir atmosferde sergilediğini, küçük izleyicilerin de çok dikkatli olduğunu dile getirdi.
Masalların insanın hayata bakışını etkilediğini söyleyen Topçam, şöyle konuştu:
"Onların ilgisini masalın büyüsüne bağlıyorum, oyunun ayrı bir doğası var. Onların yaşayışı da heyecanlarında etkili oldu. Masallar çok önemli, vicdanımızı şekillendiriyor ve hep mutlu sonla bitiyor. Onlar burada kocaman bir hayata hazırlanıyorlar ve hayat o kadar da kötü değil."
Oyun sonunda İzmir 1 Nolu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri de tiyatro ekibine teşekkür plaketi sundu ve yeni oyunlarla çocukları buluşturmak istediklerini dile getirdi.
İzmir
02 Aralık 2018 Pazar 11:10