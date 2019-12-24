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Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu

Kütahya'da, cezaevinde bulunan hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış 38 kilogram esrar ele geçirildi.

24.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:12 Cezaevindeki hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış uyuşturucu bulundu
'da, cezaevinde bulunan hükümlünün evinde kurutulmaya bırakılmış 38 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, merkeze bağlı Kirazlıyayla köyünde, Kemal A'ya ait evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, narkotik köpeği "Mola"nın da kullanıldığı operasyonda, kurutulmak üzere evin odalarının zeminine, eşyaların üzerine serilmiş ve tavana asılmış 38 kilogram esrar buldu.
Evde inceleme yapan ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyu çuvallara doldurarak imha etmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Başka bir suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kemal A'nın, 10 Aralık'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklandığı, evdeki esrarı da yakalanmadan önce kendisinin kurutmaya bıraktığı öğrenildi.

Jandarma, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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