20.06.2019 11:48
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Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

Cezaevindeki tatbikat, patlama sanıldı

KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONYA'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gidildiğinde, patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkezKaratayilçesine bağlı Kuzgunkavak MahallesiSultan VeledCaddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı.
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- Konya
Kaynak: DHA
Konya,Güncel

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