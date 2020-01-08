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Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, kontrolleri için bulunduğu cezaevinden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

08.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:40

Bilecik'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan 'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert (33), kontrolleri için bulunduğu cezaevinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert, 10 Ekim 2019'da Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantısı tespit edilen eşi Esma Sert ile yeğeni Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Esma Sert 5 gün sonra serbest bırakıldı.

ANTALYA'YA NAKLEDİLDİ

Bursa İnegöl Cezaevi'nde bulunan Recep Sert, rutin kontrolleri için geçen pazartesi günü AÜ Hastanesi'ne getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından muayene edilen Recep Sert, mahkumlar için ayrılan bölümde kontrol altında tutuluyor. Recep Sert, hastaneye daha rahat gidebilmesi için İnegöl Cezaevi'nden Antalya Cezaevi'ne nakledildi. Recep Sert, kontrollerinin ardından cezaevine gönderilecek. Prof. Dr. Özkan yaptığı açıklamada, "Recep Sert rutin kontrolleri için geldi. Muayene ettik. Her hangi bir sıkıntı görünmüyor. Ancak bazı testlerin yapılması gerekli. Onları yaptıktan sonra kapsamlı kontrolün ardından kendisini hastanemizden ayrılacak" dedi.

YÜZ VE ÇENE NAKLİ OLAN İLK HASTA

Türkiye'nin beşinci yüz nakillisi Recep Sert'in, Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale geldi. Recep Sert'e, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 18 Temmuz 2013'te, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı Andrzej Kucza'nın (43) yüz ve çenesini başarılı bir operasyonla nakletti. Recep Sert, 21 Aralık 2014'te Esma Sert ile evlendi. Çiftin, bu evlilikten Hira Emine (5) adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı

Recep Sert, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
DOKTOR CİVANIM:Bir dönem eşiyle medyatik olup para kazanmanın planlarını yapmışlardı, işte şimdi tam medyatik oldular. reziller. . .
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