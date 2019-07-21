Haberler» Güncel» Haber

Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu (25), otomobilinin yanında ölü bulundu.

21.07.2019 15:23 Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu (25), otomobilinin yanında ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalı otomobilin açık olan kapısının yanında yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı incelemede, erkek cesedinin 2 gün önce cezaevinden tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. İnatcıoğlu'nun dün akşam saatlerinde evden çıkıp, babasının otomobilini aldığı ve geri dönmediği öğrenildi. İnatcıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:35   Deprem profesöründen rahatlatan açıklama
15:35   (Havadan görüntülerle)-İSTANBUL BOĞAZI'NI KULAÇ ATARAK GEÇTİLER
15:35   DHA YURT BÜLTENİ -13
15:35   Pakistan'da hastane yakınında intihar saldırısı: 7 ölü, 26 yaralı
15:35   Gaziantep'te korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı
15:35   İBB'den Düzce'deki arama kurtarma faaliyetlerine destek
15:34   Tunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası oldu