Cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan Navaz Şerif, tedavi için Londra'ya gidecek

Sağlık sorunları nedeniyle yattığı cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yarın ambulans uçakla Londra'ya gidecek.

Aile kaynaklarının Geo News internet sitesine verdiği bilgiye göre, eski Başbakanın yurt dışına çıkış yasağının bugün İçişleri Bakanlığınca kaldırılmasıyla daha önce ayarlanan ambulans uçak Şerif'in tedavi gördüğü Lahor kentine çağrıldı.

Eski Başbakan Şerif, aile üyeleri ve doktorları, ambulans uçakla yarın sabah 09.00'da Londra'ya hareket edecek.

Hastalığı sebebiyle kaldığı cezaevinden 8 haftalık tedavi izni verilen Şerif'e 16 Kasım'da ise yurt dışında tedavi görmesi için 4 hafta izin verilmişti. Lahor Yüksek Mahkemesi, doktorların raporuna göre bu sürenin uzatılabileceğine de karar vermişti.

Kalp krizi geçirmişti

Hakkında yürütülen Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından Aralık 2018'de 7 yıl hapse mahkum edilen Şerif, geçen ay dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Şerif'e deri altı kanaması teşhisi konulmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken kalp krizi geçirmişti.

Mahkemenin görevlendirdiği 6 doktordan oluşan heyet, Şerif'in cezaevine dönmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirirken, eski Başbakanın tedavisi için gereken testlerin bir kısmının da Pakistan'da yapılamayacağını belirtmişti.

Bu rapor üzerine Şerif'e tedavi görmesi için kaldığı cezaevinden 8 hafta izin verilmişti. Tutuklu yargılandığı başka bir dava olan Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Şerif hakkında kefalet ödeyerek tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.

Son olarak 16 Kasım'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Şerif'e 4 haftalığına yurt dışına çıkış izni verilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazma kararı almıştı.

Kaynak: AA