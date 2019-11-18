Haberler » Güncel » Cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan Navaz Şerif, tedavi için Londra'ya gidecek - Haber

Cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan Navaz Şerif, tedavi için Londra'ya gidecek

Sağlık sorunları nedeniyle yattığı cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yarın ambulans uçakla Londra'ya gidecek.

18.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:54Cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan Navaz Şerif, tedavi için Londra'ya gidecek
Sağlık sorunları nedeniyle yattığı cezaevinden 8 haftalığına serbest bırakılan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yarın ambulans uçakla Londra'ya gidecek.
Aile kaynaklarının Geo News internet sitesine verdiği bilgiye göre, eski Başbakanın yurt dışına çıkış yasağının bugün İçişleri Bakanlığınca kaldırılmasıyla daha önce ayarlanan ambulans uçak Şerif'in tedavi gördüğü Lahor kentine çağrıldı.
Eski Başbakan Şerif, aile üyeleri ve doktorları, ambulans uçakla yarın sabah 09.00'da Londra'ya hareket edecek.
Hastalığı sebebiyle kaldığı cezaevinden 8 haftalık tedavi izni verilen Şerif'e 16 Kasım'da ise yurt dışında tedavi görmesi için 4 hafta izin verilmişti. Lahor Yüksek Mahkemesi, doktorların raporuna göre bu sürenin uzatılabileceğine de karar vermişti.
Kalp krizi geçirmişti
Hakkında yürütülen Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından Aralık 2018'de 7 yıl hapse mahkum edilen Şerif, geçen ay dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Şerif'e deri altı kanaması teşhisi konulmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken kalp krizi geçirmişti.
Mahkemenin görevlendirdiği 6 doktordan oluşan heyet, Şerif'in cezaevine dönmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirirken, eski Başbakanın tedavisi için gereken testlerin bir kısmının da Pakistan'da yapılamayacağını belirtmişti.
Bu rapor üzerine Şerif'e tedavi görmesi için kaldığı cezaevinden 8 hafta izin verilmişti. Tutuklu yargılandığı başka bir dava olan Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Şerif hakkında kefalet ödeyerek tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.
Son olarak 16 Kasım'da Lahor Yüksek Mahkemesi, Şerif'e 4 haftalığına yurt dışına çıkış izni verilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazma kararı almıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:26:15