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Cezaevinden çıkıp 3 kişiyi vuran genç: Aha silah, aha mermi

İstanbul Kartal'da cezaevinden yeni çıkan genç, ablasını kafasından, eniştesini ve yeğenini ayağından silahla vurdu. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, "Aha silah, aha mermi." ifadelerini kullandı.

11.11.2019 07:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:33

Cezaevinden yeni çıkan Y., ablasını başından, eniştesini ve yeğenine ayağından silahla vurdu. Olay sonrası ise polislere, "Aha silah, aha mermi." dedi.

DEHŞET SAÇTI

Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y., Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, " aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi. olayla ilgili inceleme başlattı.

Cezaevinden çıkıp 3 kişiyi vuran genç: Aha silah, aha mermi

Kartal, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (18)
GERÇEK:af getirin af namuslu vatandaşlar ölmeli
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GENÇ ....:Lanetli ilçe kartal
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BİRSEN:adalet buna aha sana özgürlük derse olacağı bu her içerden çıkan aynı şeyi yapmıyormu bu ilk defa olmuyor yazık insanlara
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24 1
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KK:Af önemli !!!!!!!!
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8 0
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ANTİ GÜRCÜ:ülke texasi gecti gürcü hayatini yasiyor
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12 0
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MİSKİN:af çıkarmak için çalışmaya devam. . . . . .
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DJ BORİS BREJCHA:DIŞARI ÇIKIP NE YAPACAK ZATEN İŞ YOK, GÜÇ YOK. İÇERİDE NE GÜZEL BESLENİYOR BEDAVADAN
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18 2
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ADNAN:şimdi enişte mi başından vurulmus ablamı bı karar verın
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16 1
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VİRGÜL:''ablasını kafasından, eniştesini ve yeğenini ayağından silahla vurdu'' Bir daha oku !
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İSİMSİZ:noktalama kurallarına uyarak okuyun anlarsınız
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