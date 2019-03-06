Cezaevinden Çıktı, Destek Alıp Hayvancılık Yapmaya Başladı

Kaynak: DHA

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde adli bir suçtan 7,5 yıl hapis cezası alan Abdurrahim Kaya (37), cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye olup, İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Projesi kabul edilen Kaya, aldığı destekle 6 inek alarak hayvancılık yapıp, ailesinin geçimini sağlamaya başladı.Cizre ilçesi Oymak köyünde yaşayan evli ve 1 kız çocuğu babası Abdurrahim Kaya, 2013 yılında adli bir suç nedeniyle yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaya, cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçen yıl tahliye edildi. Kaya, 7 ay önce İŞKUR tarafından verilen 'Engelli ve eski hükümlü iş yeri açma hibe kredisi'ne başvurdu. Kaya, İŞKUR'dan aldığı 30 bin liralık destekle 6 inek satın aldı. İneklerden 3'ü doğum yaparken, 3'ünün de önümüzdeki günlerde yavrulaması bekleniyor. Kaya, proje sayesinde kurduğu işle aimesinin geçimini sağlıyor.'HEDEFİM İŞLETMEMİ BÜYÜTMEK'Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşayan Kaya, işletmesini büyüterek yanında işçi çalıştırmayı hedeflediğini söyledi. Kaya, "Benim burada hedefim hayvan işletmemi biraz daha büyütmek ve yanımda birilerini çalıştırmak. Hayvan yetiştiriciliği yaparken hem süt, hem et üzerine olacak. Hükümlü olunca hiç iş bulamıyorsun. Zorluklar çekiyorsun. İŞKUR ailesi bu projem için bana 30 bin TL hibe etti. Benim gibi eski hükümlülerin imkanları varsa, yerleri elverişliyse bu tür desteklemelere projelerine başvursunlar" diye konuştu.'BİZ 6 İNEK VERDİK, AMA BU YIL 12 İNEK OLACAK'Cizre İŞKUR Hizmet Merkezi Müdür Mustafa Orhan, hükümlü ve engellilere yönelik proje kapsamında destekledikleri Abdurrahim Kaya'yı Oymak köyünde ziyaret ederek, başarılar diledi. Eski hükümlülere ve engellilere yönelik projeleri desteklediklerini ifade eden Orhan, "Abdurrahim Kaya, bize büyükbaş hayvancılık projesi ile başvuru yaptı. Kaya'nın projesini Ankara'ya gönderdik, komisyon projesini kabul etti. Biz de kendisine hayvanlarını almak için araştırma yapmasını söyledik. Araştırmalar sonucunda kendisine 6 inek aldı. Bize gerekli evrakları ibraz ettikten sonra biz de kendisine aldıkları hayvanlara ilişkin 30 bin lira nakit para ödedik. Şu anda 3 tanesi doğum yapmış. 3 tanesi de gebe, doğurmak üzere. Biz altı tane verdik. Ama bu yıl için 12 tane hayvanı olmuş olacak. Bu şekilde Abdurrahim Kaya projesi ile hem et, hem süt, hem de yoğurt yapma üzerine işletmesini büyütmeye çalışacak. Bu arada İŞKUR, işletmesini desteklemeye devam edecek" dedi.- Şırnak